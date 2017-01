Hirvonen: Toyota ei ole veel MM-sarjaks valmis

«Neil oli uue auto arendamiseks nii vähe aega ja minu teada on neil veel tööd teha,» sõnas Hirvonen portaalile Motorsport.com. «Aga Jari-Matti Latvalal on palju kogemusi ning kui ta suudab õigetele asjadele keskenduda ja tiimi enda selja taha saada, võivad poodiumikohad tulla juba hooaja lõpus.»

Latvala võitis eelmisel hooajal Volkswageniga vaid ühe ralli ja lõpetas MMi üldarvestuses alles viiendana. «Ta tegi vigu ja mullu oli tal ka palju tehnilisi viperusi, mis oli Volkswageni taset arvestades üllatav. Loodetavasti suudab ta möödunu nullida ja keskenduda auto arendamisele, võttes ühe ralli korraga,» lisas Hirvonen kaasmaalase võimalusi vaagides.

Fordiga liitunud valitsev maailmameister Sebastien Ogier on Hirvoneni arvates võimeline ka tänavu tiitlit püüdma. «Ford on suutnud alati võitlusvõimelise auto ehitada. Loodan väga, et nad suudavad võidulainele naasta, sest see tiim ja Malcolm Wilson on minu heaks väga palju teinud,» sõnas Fordiga 14 MM-rallit võitnud Hirvonen. «Huvitav näha, mida Ogier teise autoga suudab, arvestades, et erinevalt Volkswagenist ei ole ta saanud Fordi nullist arendada,» arutles soomlane.

Autoralli MM-sari algab sel nädalavahetusel Monte Carlo ralliga, täna õhtupoolikul sõidetakse testikatse.