Video: Milano Interi keskkaitsja lõi supervärava

Kolumbia mees saatis 34. minutil Bologna võrku käärlöögi, mis teeks au ka kõigile ründajatele. Viis minutit hiljem kahekordistas Rodrigo Palacio Interi edu, kuid 43. minutil lõi Blerim Dzemaili ühe värava tagasi ja 73. minutil Godfred Donsah viigistas. Interi võiduvärav sündis Candrevalt 98. minutil.

