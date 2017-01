Video: lohesurfari ja mõrtsukhai ootamatu kohtumine

Fabre rääkis hiljem, et ta nägi küll midagi vees, kuid esialgu arvas ta, et tegemist on lohe varjuga. Järgmisena käis tal peast läbi mõte, et tegemist võib olla delfiiniga. Peagi mõistis ta, et tegemist on mõrtsukhaiga, kirjutab The Guardian.

«Kui ta minu alt läbi ujus, siis taipasin, et tegemist on mõrtsukhaiga,» meenutas ta.

Fabre keeraski end ringi ja üritas haist eemale sõita, kuid tuul oli liialt nõrk. «Mul oli vahepeal raskusi enda liikuma saamisega ja tekkis tunne, et nüüd on kõik,» meenutas ta. «Kogu minu elu jooksis mul silme eest läbi iga korda, kui ma vett puudutasin.»

Kogu juhtunut filmis tema sõber, kes juhtis kaldalt drooni.