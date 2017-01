Nabi uus treener: olen teda juba 10 aastat kadedusega jälginud

44-aastane endine maadlusäss ütles tänasel pressiüritusel, et Eesti viimaste aastakümnete edukaim kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi on talle juba ammu muljet avaldanud.

«Mäletan väga hästi 2006. aastat, kui Nabi võitis MMil poolraskekaalus kuldmedali ja oli minu toonase õpilase Jimmy Lidbergi konkurent. Nägin teda ka laagrites treenimas ja vaatsin juba siis kadedusega Nabi töövõimet. See on ka tänasel päeval tema suur pluss. Kõige tähtsam, et tal on suur tahe isegi detalile lihvida. Nabi nägi just mind selle inimesena, kes annaks tema karjäärile uue tõuke,» rääkis Bugai Postimehele.

Nabi on juba aastaid olnud tipus ka raskekaalus, aga leidis 31-aastasena, et aeg on muutusteks - teist järjestikust olümpiamedalit suvel ei tulnud. Tokyo olümpiatsükliks palgatud Bugai vahetab Nabi maadlustreenerina välja pensionile läinud Henn Põlluste, üldfüüsilist ettevalmistust viib endiselt läbi Aleksander Jairus.

Bugai hakkab juhendama ka Ardo Arusaart (-98 kg) ja Eerik Apsi (-85 kg). Nabi ja Apsi esimene välislaager on planeeritud veebruariks - sõidetakse kas USAsse Colorado Springsi või Kuubasse. Arusaare pere täieneb lähipäevadel kaksikutega ja tema esimesse välislaagrisse seetõttu ei lähe.