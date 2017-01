Prins Levadia keskväljast: Kaljumäe ja Antonov on ilmselt läinud

«Keskväli on meil praeguseks nii-öelda täitmata. Me ei ole praeguseks leidnud Kaljumäele ja Antonovile asendust. Nagu näha, siis proovin siin kõiki vendasid keskel,» rääkis Prins pärast eilset halliturniiri kohtumist Nõmme Kaljuga, kus ühel poolajal tegutses keskväljal noor Alex Roosalu ja teisel Aime Marcelin Gando Biala, kes eelmisel aastal mängis kas äärekaitses või äärepoolkaitses.

Samuti on Prinsi sõnul kaheldav vigastust raviva Alan Gatagovi jätkamine, sest Premium liigas väheneb tänavu üheks kohtumiseks üles antavate välismängijate limiit. « Ma leian, et viite venda hoida on liigne luksus. Eks me peame mingid otsused tegema,» sõnas Prins pärast 1:1 viiki Kaljuga.

