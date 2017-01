Hispaania jalgpallilegend tõmbab uhkele karjäärile joone alla

35-aastase Alonso leping Bayerniga kestab käesoleva hooaja lõpuni ning hispaanlane andis Telegraphi väitel Saksa klubile aasta lõpus teada, et ei soovi kontrahti pikendada. Alonso on tulnud Hispaania koondisega maailmameistriks ja kaks korda Euroopa meistriks, lisaks on tema auhinnakapis hulgaliselt klubidega võidetud auhindu.

Real Sociedadi ridades jalgpalluriks sirgunud Alonso täht lõi särama 2004. aastal, kui ta liitus Liverpooliga. Inglismaa klubi ridades võitis Alonso Meistrite liiga, UEFA Superkarika ja Inglismaa karika, moodustades Steven Gerrardiga tugeva keskväljapaari. 2009. aastal siirdus ta 30 miljoni naela eest Reali ja võitis nendega Hispaania meistritiitli, kaks Hispaania karikat ja ühe superkarika. Samuti aitas Alonso 2014. aastal Realil jõuda klubi ajaloo kümnenda Meistrite liiga tiitlini.

Seejärel siirdus ta Bayernisse ning tuli nendega kaks korda Saksamaa meistriks, samuti korra karikavõitjaks ja superkarika võitjaks. Käesoleval hooajal on ta jätkuvalt kuulunud peatreeneri Carlo Ancelotti soosikute hulka ning alustanud 13 liigamängus 16st.