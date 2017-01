Inglismaa kõrgliiga jalgpallur teenis palka burgerites

Tänavu Evertoni eest 13 mängus osalenud Bolasie mängis Hillingdon Boroughis hooajal 2006-2007. Ta ei teeninud seal palka rahas, vaid sai iga löödud värava eest tasuta burgeri. «Tahtsin talle maksta 20 naela nädalas, kuid teised ei olnud nõus. Lõpuks saime kokkuleppele, et üks värav võrdub ühe burgeriga. Ühes mängus lõi ta kaheksa väravat, seega said burgeritest osa ka tema meeskonnakaaslased,» ütles klubi president Dee Dhand.

Hillingdon Boroughil on hetkel rasked ajad ning meeskond ähvardas mängimise lõpetada. Kui hetkel vigastatud Bolasie uudist kuulis, otsustas ta meeskonnale abikäe ulatada. «Kui ta uudist kuulis, võttis ta meiega kohe ühendust ning pakkus moraalset tuge. Ta mõtleb meie peale tihti ning austab seda klubi väga. Ta soovis teada, kuidas ta saab meid aidata, aga meie raskused pole seotud majandusliku olukorraga. Me lihtsalt tunneme, et meid ei toetata piisavalt,» jätkas Dhand.