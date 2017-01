FIS mälestab Kuuset: suusatamise paremini mõistmiseks sooritas ta isegi tehnilise delegaadi eksami

«Pikaaegne Eesti Televisiooni spordireporter ja –ajakirjanik suri 14. jaanuaril 66 aasta vanuselt. Ta alustas oma tööd ETV-s 1980. alguses ning oli teada-tuntud ning austatud reporter. Ta on intervjueerinud sadu tähelepanuväärseid spordifiguure üle kogu maailma. Teiste seas on ta olnud tihe külaline suusatamise maailmameistrivõistlustel ning olümpiamängudel,» kirjutati postituses.

«Teda on pärjatud mitmete auhindadega ning tema silmapaistev töö on aidanud murdmaasuusatamisel esile tõusta. Selleks, et spordist paremini aru saada, sooritas ta isegi tehnilise delegaadi eksami. FIS avaldab kaastunnet Lembitu Kuuse perekonnale ja sõpradele.»

Kuuse on Peeter Liigi magistritöö raames antud intervjuus öelnud, et kõige tähtsam on tunda spordiala reegleid, mistõttu otsustaski ta FISi tehnilise delegaadi eksami sooritada. «Esimesena pead teadma võistlusala reegleid päris täpselt, näiteks suusatamises ma olen rahvusvahelise suusaföderatsiooni tehnilise delegaadi eksamid ära teinud. Kunagi ei tohi tekkida olukorda, et ei tea, kuidas asjad edasi lähevad, näiteks tekib mingi võrdne seis, et kes edasi saab, keda eelistatakse. Sa pead teadma spordiala reegleid ja võistlustejuhendeid, need on elementaarsed asjad.»