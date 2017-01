Suurte lootustega Manchester Unitedisse tulnud ründaja siirdub Prantsusmaale

Endine Manchester Unitedi peatreener Louis van Gaal maksis Depay eest PSV Eindhovenile 25 miljonit naela. Väidetavalt müüb klubi nüüd hollandlase maha 16 miljoni naelaga, kuid kui Lyon jõuab Meistrite liigasse, tõuseb summa 21,7 miljoni naelani.

Depay pole Manchesteris läbi löönud ning on tänavu platsile pääsenud vaid kaheksas mängus. Alates oktoobrist on ta platsil viibinud aga kõigest kaheksa minutit. Kokku on mehel Manchester Unitedi särgis kirjas 33 mängu ning kaks väravat.