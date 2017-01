Testikatse võitnud Ogier: ma pole veel täitsa valmis

«Algus on väga hea, kuid me ei tohiks testikatse põhjal mingisuguseid järeldusi teha. Mõned sõitjad otsustasid täna rehve säästa,» lausus Ogier, kes edestas katsel teise koha saanud Škoda Fabia R5-ga sõitvat Andreas Mikkelseni 4,2 sekundiga ning meeskonnakaaslast Ott Tänakut 6,1 sekundiga.

«Ma ei tunne, et oleksin veel täitsa valmis. Olen siin ainult kaks päeva testinud, kuid samas olen valmis endast parima andma. Sellest rallist kujuneb tõeline katsumus – teed on väga libedad ning olud vahelduvad kiiresti. Siin võib väga palju juhtuda, kuid õnneks tundub, et rehvivalik on üsna ettearvatav. Peame teel püsima,» vaatas prantslane neljapäeval algavale rallile ette.

Tema endine tiimikaaslane, kuid nüüd Škoda värvides sõitev Mikkelsen sõnas, et tegu oli üsna erilise testikatsega. «Kõik üritasid uutest autodest aru saada ning testisid rehve. Meil õnnestus esimene läbimine hästi, saime varakult katsele peale ning see aitas meid palju. Samas oli see suur üllatus, et sain kirja teise aja,» lausus Mikkelsen. «Ma ei uskunud, et see võimalik on.»