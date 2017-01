Võidukat Kotsarit ja South Carolinat ootab ees NBA tähtede kasvulava Kentucky

20-aastase ja 208 cm pikkuse Kotsari arvele jäi 25 minutiga 5 punkti ja oma meeskonna parimana 9 lauapalli, kusjuures 4 palli sai ta kätte ründelauast. Kahepunktiviskeid tabas ta kuuest kaks ja vabaviskeid kahest ühe. South Carolina resultatiivseim oli Sindarius Thornwell 20 punktiga, Florida kasuks tõi Canyon Berry 13 silma. Florida ei tabanud 17 kaugviskest mitte ühtegi.

South Carolina on sel hooajal võitnud 15 kohtumist ja kaotanud 3, enda konverentsi kohtumistes on neil täisedu 5 võitu. Kentuckyl on ette näidata kuus võitu, rohkem kaotuseta meeskondi SECis polegi.

Järgmisena minnaksegi vastamisi tulevaste NBA staaride kasvulavana tuntud Kentuckyga, kus treeneriks on tunnustatud John Calipari. Kui viimase seitsme aasta jooksul on Kentuckyst läbi käinud näiteks John Wall, DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Karl-Anthony Towns ja Devin Booker, siis 2017. aasta NBA draftis ennustatakse esimese kümne seas valitu sekka mängujuhti De'Aaron Foxi ja täpse viskekäega Malik Monki.