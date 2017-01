Suusakuningas Northug otsustas pika võistluspausi lõpetada

Laupäeval möödub Northugi viimasest võistlusest 50 päeva - kui tegu pole võistluskeelu, vigastuse või raske haigusega, on nii pikk paus murdmaasuusatamises üsna haruldane. Lahtis peetava MMini jääb aga laupäevast alates 33 päeva.

Northug ütles eile üles laetud videos, et fännidel pole tema pärast mõtet pabistada. «Keegi küsis minult detsembris, kas ma olen oma vormi pärast mures. Hakkasin selle peale nii kõvasti naerma, et mul hakkas lausa kõht valutama. Igasuguseid õnnetusi võib juhtuda, aga kui kõik on korras, olen MMiks heas hoos,» ütles kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister.