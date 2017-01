Uus treener parandab Heiki Nabi vene keele oskust

Nabi ei näe väikses suhtlusbarjääris erilist probleemi. Vastupidi – keelekümblus tuleb ainult kasuks!

«Minu vene keel läheb järjest paremaks. Hakkasin esimest korda seda rääkima kunagi laagrites. Olime palju Ukrainas ja Valgevenes – kuidagi tuli sealsete sportlastega kontakti saada, sest nemad ju eesti keelt rääkima ei hakka. On ju jama, kui käid aastaid ühtede ja samade sportlastega koos trennis ja üldse ei suhtle. Hakkasin vaikselt purssima ja nüüdseks mingil tasemel vene keelt juba räägin ja mõistan,» selgitas Nabi.

«Mõned asjad jäävad muidugi segaseks ja siis küsin Bugailt üle, mis need tähendavad. Nii ei ole, et peab kõike kätega ette näitama. Mõne sõna ta ikkagi inglise keelt räägib. Mina saan vene keeles paremaks ja tema tahab pisut inglise keelt ka parandada. Ajapikku täiendame teineteist. Praegu on meil Aleksander Jairus ka kõrval, kes valdab vene keelt hästi. Midagi rääkimata ei jää, saame hakkama!» lisas kahekordne maailmameister optimistlikult.