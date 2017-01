Nadal kaitses Austraalia lahtistel kaotanud Djokovici: see oli tööõnnetus

Pikka aega meeste edetabeli esikohta hoidnud Djokovic läks Austraalia lahtistel meeste üksikmängu teises ringis kokku Usbekistani mängija Denis Istominiga (ATP 117.). Serblane teenis ligikaudu viis tundi kestnud mängus kaotuse numbritega 6:7(8), 7:5, 6:2, 6:7(5), 4:6.

Hispaania tennisist Rafael Nadal, kes on viimastel aastatel olnud Djokovici kibe konkurent, kaitses serblast ja ütles, et tema kaotusest ei maksa pikaajalisi järeldusi teha. «Novak on siin (Austraalia lahtistel- toim) teinud imelisi asju, kuus võitu ja kuus tiitlit,» rääkis maailma edetabeli üheksandal real olev Nadal Djokovicist, kes on Austraalia lahtistel võidutsenud aastatel 2008, 2011-2013, 2015-2016.

«Aga iga kord ei ole võimalik olla samas olukorras. Ta mängis kaks nädalat tagasi suurepäraselt Dohas, tulles seal võitjaks. Seega tänane oli ilmselt lihtsalt tööõnnetus, see ongi kõik. Ta mängib ju endiselt hästi,» lisas Nadal, kes on ise jõudnud Austraalias üksikmängu kolmandasse ringi, kus tema vastaseks on Alexander Zverev (ATP 24.).