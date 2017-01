Kogenud Prantsusmaa treener hullude uuendusideede kohta: see on uskumatu hunnik jama

«See on üle pika aja kõige suurem hunnik jama, mida ma olen lugenud, aga kahjuks ei lugenud ma seda valesti. See on lihtsalt mõõtmatu hunnik p***a,» pahandas Gourcuff van Basteni ideede peale.

FIFA tehnilise direktori visiooni järgi kaotataks jalgpallist ära nii suluseis kui penaltid, lisaks tegi ta ettepaneku võtta kasutusele karistuspink. «Me oleksime siis omadega tagasi ajas, kus oli küla küla vastu, ja nendel aegadel tähendas see seda, et inimesed said surma,» andis Gourcuff mõista, et van Basteni ideed ei kõlba mitte kuhugi.