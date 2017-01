Video: Paddon tegi Monte Carlo rallil avarii, pealtvaataja olukord on segane

Paddon kaotas avakatsel auto üle kontrolli ja sõitis vastu kaljut, hiljem kinnitati, et nii sõitja kui kaardilugejaga on kõik korras. Rohkelt on aga hakanud levima kuulujutte selle kohta, et video ja piltide vahendusel on näha, justkui libiseks üks pealtvaataja avarii tõttu kaljult alla. Teiste versioonide kohaselt seisis pealtvaataja juba enne avariid raja ääres kalju ääres ning sai otse Paddoni masinaga pihta.

WRC ei ole hetkel ametlikult kinnitanud, kas pealtvaataja osales õnnetuses või mitte.