Monte Carlo ralli korraldajate kinnitus: pealtvaataja sai vigastada, kohale kutsuti kiirabi

Hyundai sõitja Hayden Paddon kaotas esimese katse lõpuosas oma auto üle kontrolli ja sõitis rajalt välja, rulludes külili. Kuigi hetkel pole selge, kuida sattus õnnetusse üks pealtvaataja, siis pärast mõningast segadust ja ootamist hakkas sotsiaalmeedias levima pilt võistluste korraldaja Christian Tornatore kinnitusest, et tõepoolest sai üks inimene vigastada.

«Esimene katse tühistati seoses Hayden Paddoni ja John Kennardi avariiga. Sõitjad vigastada ei saanud. Üks pealtvaataja kaotas teadvuse, tema aitamiseks kutsuti kohale kiirabi,» seisis Tornatore poolt tehtud avalduses.

WRC pole veel kinnitanud, kuidas pealtvaataja õnnetusse sattus ja mis seisus ta on.

This is official news about crash of Paddon / Noticia OFICIAL de la organización del rallye acerca de lo ocurrido #WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/rqHpGwnV10