Mayweatheri ja McGregori sõnasõda kogub tuure

Viimati võttis sõna Mayweather, kellele ei anna ikka rahu tõik, et võitlussarja UFC boss Dana White pakkus talle võimaliku matši eest ainult 25 miljonit USA dollarit. Mayweather on ise teada andnud, et alla 100 miljoni dollari ta ringi ei tule.

White’i ettepaneku kohaselt võiksid mõlemad mehed teenida 25 miljonit dollarit. Mayweather näeb ette, et tema teeniks üle 100 miljoni ja McGregor saaks 15 miljonit. Tasulise telekanali tuludest on Mayweather valmis konkurendile jätma ainult väikese protsendi.

Enda üleoleku demonstreerimiseks võttis Mayweather nüüd appi sotsiaalmeedia, kus ta teatas, et ta on rahaliselt iirlasest 260 korda üle. Nimelt olevat Mayweather ise väärt 650 miljonit dollarit ning McGregor ainult 2,5 miljonit.

«Enne 25 miljoni dollari küsimist ole väärt üle 25 miljoni dollari,» teatas Mayweather.