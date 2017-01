NBA Tähtede mängu algkoosseisud teada, tänavuse hooaja täht jäeti välja

Tänavusel hooajal on kasutusel uus hääletussüsteem, kus oma sõna saavad algviisiku valimisel kaasa öelda nii fännid, mängijad kui ka meedia. Mängijad ja meedia valisidki Westbrooki algkoosseisu, kuid fännide hääletusel sai ta Stephen Curryst ja James Hardenist üle 200 000 hääle vähem ning nii pääsesid tagamängijatest läänekonverentsi algkoosseisu ikkagi Curry ja Harden, kirjutab The New York Times.

Westbrook on sel hooajal visanud keskmiselt 30,6 punkti ja sellega on ta liiga suurim korvikütt. Lisaks on tema arvel koguni 21 kolmikduublit.

Läänekonverentsi algkoosseisu kuuluvad lisaks Curryle ja Hardenile veel Kevin Durant, Kawhi Leonard ja Anthony Davis.

Idakonverentsi algkoosseisu moodustavad Kyrie Irving, DeMar DeRozan, LeBron James, Gianni Antetokounmpo ja Jimmy Butler.