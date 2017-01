Tänak leidis teda sõidu ajal seganud raadioprobleemile lahenduse

Viienda kiiruskatse järel tunnistas eestlane, et ta leidis probleemile lahenduse. «Enam ei ole probleemi. Me ühendasime selle lahti,» tõdes Tänak ralliraadiole.

Eelnevalt oli rallimees märkinud, et kõige tähtsam on see, et auto sõidab ja väiksed elektroonilised probleemid ei ole kõige suurem mure.

«Seis on normaalne. Oleme oma rütmi parandanud. Oleme sõitnud ühtlasemalt,» lisas Tänak enne paaritunnist pausi, mis on viienda ja kuuenda kiiruskatse vahel.

«Olen hommikupoolsete kiiruskatsetega rahul. Meil oli kahtlane moment 3. kiiruskatse alguses, kuid seejärel oleme suutnud paremini sõita,» kirjutas Tänak veel seejärel Twitteris.

