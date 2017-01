Galerii: Ott Tänakule rõõmu toonud päev Monte Carlos

Tänak võitis reedesel päeval ühe katse, oli kaks korda teine ja kolm korda kolmas. Teise koha pidi ta Ogier'le loovutama alles päeva viimasel katsel. «Teised on lihtsalt väga kiired olnud, mul polnud mingit draamat. Aga olen väga õnnelik. Monaco on salakaval ja oleme päeva lõpuks finišis. Olen tänast päeva nautinud ja rahul, auto on hea,» sõnas Tänak ralliraadiole 8. ehk päeva viimase katse lõpus.