Viimasel veerandajal ühe korvi visanud Žalgiris sai Euroliigas masendava kaotuse

Avapoolaja kaotas Žalgiris kaheksa punktiga, ent viimasele veerandajale mindi vastu taas viigiseisus. Kuid viimase veerandaja kaotas Žalgiris koguni 6:21, kümne minutiga visati mängust ainult üks korv!

Realile tõi Othello Hunter 14 punkti, Trey Thompkins lisas 12 ning Gustavo Ayon ja Jaycee Carroll kumbki 12 punkti. Žalgirisele tõi Gustavo Lima 13 punkti, nii Lukas Lekavicius kui ka Paulius Jankunas lisasid 11 punkti.

Darüssafaka Dogus oli kodusaalis 71:64 parem Kaasani Unicsist ja parandas märkimisväärselt võimalusi kaheksa parema sekka jõuda. Adrien Moerman tõi võitjatele 17 ja Brad Wanamaker 16 punkti, lisaks jäi Wanamakeri arvele viis korvisöötu. Unicsi parimana kogus Keith Langford 16 punkti.

Turniiritabelis on Realil 13 võitu ja viis kaotust, millega ollakse Moskva CSKA järel teisel kohal. Darüssafakal on pärast tänast 10 võitu ja kaheksa kaotust, lähimad jälitajad Barcelona ja Anadolu Efes on juba kahe võidu kaugusel. Uniks on seitsme võidu ja 11 kaotusega 11. tabelireal, Žalgirisel on aga kuus võitu ja 12 kaotust.