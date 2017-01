Liverpooli vastuoluline päev: legend naasis, kuid FIFA õrritab jätkuvalt

Liverpooli eest aastatel 1998-2015 kõigis sarjades 710 mängu pidanud ja 186 väravat löönud Gerrard siirdus karjääri lõpetama LA Galaxy ridadesse, kus tema arvele jäi kahe hooajaga 38 mängu ja viis tabamust. Nüüd on ta aga tagasi Liverpoolis, et asuda klubi akadeemias tööle noortetreenerina.

«Tundub, nagu oleks ring täis saanud – naasen kohta, kus kõik alguses sai. Kuid tegu pole emotsioonidel põhineva otsusega, sest tähtis on see, mida ma oskan Liverpoolile pakkuda,» sõnas Gerrard klubi koduleheküljele. «Ma ei pea ilmselt selgitama, mida see jalgpalliklubi mulle tähendab, aga kui sai selgeks, et olen naasmas, oli minu jaoks tähtis, et tegu oleks olulise rolliga, milles saan klubi tõeliselt aidata.»

FIFA venitab tähtsa otsusega

Lisaks ootas Liverpool terve tänase päeva FIFA poolt lubatud otsust selle kohta, kas keskkaitsja Joel Matip tohib Aafrika Rahvuste Karikaturniiri ajal klubi esindada või mitte. Matip on juba alates 2015. aastast keeldunud Kameruni koondise eest mängimast ja andis ka tänavu teada, et ei soovi turniirile sõita, kuid sellegipoolest kanti ta koondise eelnimekirja. FIFA hoiatas seepeale Liverpooli, et Matipi mängitamine turniiri ajal võib kaasa tuua karistuse.

Seetõttu on kamerunlane ka Liverpooli viimastest kohtumistest eemale jäänud, kuid täna lubas FIFA lõpuks otsustada, kas annab Matipile mänguloa. Vastust polnud aga õhtutundideks endiselt saabunud ja seetõttu võib juhtuda, et peatreener Jürgen Klopp peab keskkaitsja igaks juhuks eemale jätma ka homsest liigamängust Swanseaga. Kui Matip ei mängi, peaks kõigi eelduste kohaselt oma algkoosseisukoha säilitama Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Klopi sõnul pole tal vähimatki probleemi sellega, et poolkaitsja Sadio Mane aitab praegu finaalturniiril Senegali koondist, küll aga tekitab temas jätkuvalt hämmastust Matipi olukord. «Kõik meeskonnad, kus mängivad aafriklased, on meiega samas seisus. See oli ette teada. Matipi juhtum on meie meelest aga ebaaus. Samas ei saa me asju endale soovitud suunas mõjutada. Eks peame sellest kogemusest lihtsalt õppima, olgu ta kui tahes ebameeldiv,» vahendab The Independent Kloppi sõnu tänaselt pressikonverentsilt.

Eriti iroonilisel kombel soovis FIFA täna koguni Gerrardile klubisse naasmise puhul õnne, kuid Matipi teemal ei poetatud jätkuvalt Liverpoolile sõnakestki...