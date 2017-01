Olympiakos küttis kodusaalis Vitoriale ootamatu sauna

Kreeklased võitsid juba avapoolaja 14 punktiga ja tagasi ei vaadanud, kasvatades eduseisu iga veerandajaga. Alles viimasel veerandajal lasti ohjad lõdvemaks ja lubati see baskidel isegi võita, kuid suurest kaotusest Baskonia ei pääsenud.

Väga ühtlaselt skoori teinud Olympiakose kasuks viskasid nii Vassilis Spanoulis, Georgios Printezis kui ka Kostas Papanikolao 12 punkti, Erick Green lisas 11 ja Vangelis Mantzaris 10 punkti. Spanoulis andis lisaks ka seitse korvisöötu. Vitoria meeskonnale tõi Shane Larkin 12 punkti, Adam Hanga arvele jäi 11 punkti.

Tabelis on Olympiakosel nüüd sarnaselt Madridi Realiga 13 võitu ja viis kaotust, üks vähem kui liidril Moskva CSKA-l. Vitoria meeskond on 11 võidu ja seitsme kaotusega nende järel neljandal kohal.

Papanikolaou, behind the back to Printezis for the slam #7DAYSMagicMoment #OLYBKN pic.twitter.com/H5YfHkYeWf