Rahulolev Malcolm Wilson: arvan, et Ott üllatas isegi iseennast

Ogier jäi esikolmikust välja vaid 3. katsel, kui tegi sõiduvea. Kaks viimast reedest katset prantslane aga võitis ja kerkis päeva lõpuks teiseks, möödudes 0,3 sekundiga Tänakust. Eestlane ei jäänud päeva kuuel katsel kordagi esikolmikust välja ja Wilsonil jagus talle kuhjaga kiidusõnu.

«Arvan, et Ott üllatas ka iseennast. Ta tuli siia plaaniga oma sõitu sõita ning ta ongi end autos väga mõnusalt tundnud,» rääkis Wilson M-Spordi pressiteenistusele. «Ning kahtlemata tõi seegi talle naeratuse näole, et ta uue autoga esimesena katsevõidu kirja sai.»

Sellest aastast koos Martin Järveojaga sõitev Tänak kinnitas Wilsoni sõnu. «Oli salakavalate tingimustega keeruline päev ja kui aus olla, ei oodanud ma, et reede õhtuks sellisel kohal olen. Auto oli küll testidel väga hea, aga enne ei tea ju midagi, kui pole saanud kiirust konkurentidega võrrelda. Plaan oli korralik rütm leida ja see meil ka õnnestus. Koostöö Martiniga sujub hästi ja auto käitub peaaegu täpselt nii nagu ma tahan. Saja protsendini jõudmiseks on vaja veel natuke tööd teha, aga algus on väga hea,» sõnas Tänak.