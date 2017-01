Täna: Liverpool võõrustab tabeli viimast, Klopp seisab silmitsi raske valikuga

Liverpool jagab kõrgliigatabelis pärast 21. mänguvooru 45 punktiga koos Tottenhamiga teist-kolmandat kohta. Liider Chelseal, kes homme mängib Hull Cityga, on punkte 52. Liverpooli tänase vastase Swansea hooaeg on olnud katastroofiline. Nad on tänavu kõrgliigas kaotanud 14, viigistanud kolm ning võitnud neli matši. Liverpool on Swanseaga sel hooajal mänginud kaks korda ning mõlemal korral saadi 2:1 võit.

Liverpool sai täna uudise, et Matip võib taas jalgpalliväljakutele naasta. Praegu oli ta mängukeelu all, kuna keeldus koondist Aafrika Rahvuste Karikaturniiril esindamast. Uudis paneb Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi raske valiku ette. This is Anfield kirjutab, et tõenäoliselt alustab mängu algkoosseisus siiski Klavan. Matipi uudis on sedavõrd värske, seetõttu pole ta viimaseid treeninguid teinud kaasa algkoosseisumängijana.