Williams kommenteeris ajakirjaniku skandaalset sõnavääratust

ESPNi kommentaator Doug Adler nimetas Williamsi matšist reportaaži tehes ameeriklannat gorillaks. Williamsilt küsiti, kuidas tema Adleri öeldusse suhtus. «Saan vaid öelda, et mul on olnud imeline karjäär täis positiivseid emotsioone. Keskendungi just sellele. Mida muud siin teha on? Elu on ilus – täpselt sedasi tunnen iga asja kohta,» vastas 36-aastane tennisist reporteritele.

«Pööran vaid tähelepanu asjadele, mis on olulised,» jätkas Williams, kes pääses tänu 6:1, 6:0 võidule hiinlanna Duan Ying-Yingi üle Austraalia lahtistel neljandasse ringi. ESPNi kommentaator Adler on sõnavääratuse eest vabandust palunud. «Oleksin pidanud olema sõnavalikuga ettevaatlikum.» Ka ESPN on juhtunule reageerinud. «Me palusime vabandust ning eemaldasime Adleri järgnevate matšide kommenteerimisest.»