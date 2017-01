Tänakul on probleeme: meie auto vahetab ise käike!

Tänakul oli käigukastiga probleeme ka eile. Täna mainis ta esmakordselt käigukastiprobleemidest 10. kiiruskatsel. «Meil on ikkagi käigukastiga probleeme. Täpselt nagu eilegi. Probleeme valmistab käikude allavahetamine,» ütles Tänak pärast 10. kiiruskatset.

11. kiiruskatse esimeses vaheajapunktis kaotas Tänak aga tol hetkel kiireimale Elfyn Evansile koguni 10,5 sekundit. Finišis küsiti Tänakult, mis nii suure kaotuse esimeses vaheajapunktis tekitas. «Meie auto on väga haige – see vahetab kogu aeg ise käike. Samuti on meil probleeme roolivõimuga. Vaatame, mis teha annab,» ütles Tänak.

SS11: "We have a very sick car, it is changing gear all the time by itself. Power steering problems too. We'll see what we can do"