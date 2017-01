Rosberg ei mõista tänaseni, kuidas Hamiltonil nii palju aega on

«Ma avastan erinevaid asju,» vastas Rosberg küsimusele, mis ta oma tulevikuga teha plaanib. «Mul on taas energiat. Tänu sellele saan teha huvitavaid asju. Valikuvariante on nii palju. Käin näiteks haigeid lapsi rõõmustamas,» tõi sakslane näite. Rosberg ei mõista tänaseni, kuidas on kolmekordsel maailmameistril Lewis Hamiltonil nii palju energiat, et käia võistlushooajal etappide vahel erinevatel reisidel.