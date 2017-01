Video: vigastusest taastunud Vonn võitis Saksamaal MK-etapi

32-aastane Vonn edestas šveitslannat Lara Guti (+0,15) ja sakslannat Viktoria Rebensburgi (+0,48).

Üldarvestuses jätkab kiirlaskumise liidrina täna kaheksandana lõpetanud sloveenlanna Ilka Stuhec (377 punkti), kellele järgneb Gut (260 punkti) ja itaallanna Sofia Goggia (220 punkti), kes lõpetas täna viiendana. Vonn asub üldarvestuses üheksandal kohal (120 punkti).

