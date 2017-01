Klopp häbiväärsest kaotusest: me ei andnud endast 100 protsenti

«Esimesel poolajal suutsime mängida ründavalt ning meil oli ka neli-viis head võimalust, kuid me ei suutnud skoori avada. Teisel poolajal tulid vastased tahtmisega peale ning teenisid kohe nurgalöögi. Me kaotasime esimese kahevõitluse ning Llorente (avavärava löönud Swansea ründaja Fernando Llorente – toim) ootas täiesti üksi viiekastis palli ning lõi ära, kuigi ma ei mõista, kuidas ta sai sinna niivõrd üksi jääda,» võttis Klopp halvasti alanud teise poolaja alguse kokku.

Sakslase sõnul oli mängu kõige enam pettumust valmistav olukord see, kui neile kolmas värav löödi. «Pärast 2:2 viigiväravat ei suutnud me kaitsemängule keskenduda, mis oli selles situatsioonis kõige suurem viga. Loomulikult polnud meil täna niivõrd palju õnne, kuid kaitsetegevus kõigi kolme värava puhul polnud piisav ja me ei andnud endast 100 protsenti. Olen pettunud tänases päevas,» rääkis Klopp.