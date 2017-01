Video: Rooney ajalooline karistuslöök päästis Unitedile viigi

Stoke City läks kohtumist juhtima 19. minutil, kui Erik Pietersi terav tsenderdus põrkus Juan Mata ja David de Gea kaudu väravasse, vahendab Soccernet.ee.

Viigiväravani jõudis võõrsil mänginud ManU alles neljandal lisaminutil, kui Unitedi kapten Wayne Rooney saatis võimsa karistuslöögi tagumisse ristnurka. Rooney 250. värav tõstis ta ühtlasi Unitedi kõigi aegade parimate väravalööjate edetabelis ainuliidriks.

«Ta on suur isik nii klubi kui ka koondise jaoks. Seda kinnitab asjaolu, et ta on nüüd suurim väravakütt nii Unitedi (Manchester Unitedi jalgpalliklubi – toim) kui ka Inglismaa koondise jaoks,» ütles enne Rooneyt 249 väravaga Unitedi suurima väravalööja edetabelit juhtinud Sir Bobby Charlton pärast mängu, kes oli ühtlasi üks esimesi Rooney õnnitlejaid.