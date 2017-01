Kuuba ja Rüütel olid Euroopa karikaetapil eestlastest parimad

Kaheksandikfinaalis Prantsusmaa paari Verlaine Faulmann ja Vimala Heriau 21:11, 19:21, 21:11 alistanud võistlustel kolmanda asetusega Kuuba ja Rüütel kohtusid veerandfinaalis taanlannade Alexandra Boje ja Lena Grebakiga. Kuigi taanlannadel maailma edetabeli koht puudub, sest koos mängitakse esimest turniiri, on tegemist tugevate sulgpalluritega. Kogenum Grebak on nii paarismängus kui segapaarismängus olnud maailma edetabelis 40 seas. Boje on aga noorte Euroopa meister paarismängudes.

Kuuba ja Rüütel pidasid Taani paariga tasavägise kohtumise, kuid otsustavatel hetkedel tuli mõlemas geimis paar eksimust sisse ning tuli vastu võtta kaotus 20:22, 18:21. Taani paar võitis hiljem ka poolfinaali ja jõudis finaali.