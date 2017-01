Sanchezi kaheksanda lisaminuti penalti viis Arsenali Liverpoolist mööda, Wenger märatses

Arsenal läks 59. minutil Shkordan Mustafi väravast juhtima, aga kuus minutit hiljem sai Granit Xhaka punase kaardi ja Arsenal jäi ühemehelisse vähemusse.

Eriti tuliseks läksid sündmused lisaminutitel, sest kolmandal minutil realiseerid Burnley ründaja Andre Gray penalti ja viigistas seisu. Kaheksandal üleminutil tegi sama Arsenali staar Alexis Sanchez ja tõi Londoni klubile ikkagi vajalikud kolm võidupunkti.

Burnley kasuks määratud penalti peale sai maruvihaseks Arsenali peatreener Arsene Wenger, kes saadeti platsilt minema. Enne riietusruumi minemist suutis ta veel neljandat kohtuniku tõugata ja seega võib teda oodata täiendav karistus.

Arsenal on nüüd 22 mänguga kogunud 47 punkti ja sellega tõusti tabelis teiseks. Tottenham jääb neist maha ühe ja Liverpool kahe punktiga. Liider on 52 punktiga jätkuvalt Londoni Chelsea ja nendel on üks kohtumine varuks - täna mängitakse kodus Hull Cityga.