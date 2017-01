Ogier: kartsime, et meiega võib juhtida sama, mis Tänakuga

Prantslase tiimikaaslase Ott Tänaku Fordil lakkasid mäletatavasti töötamast kaks silindrit ja seega taandus Tänak teiselt kohalt kolmandaks.

«Sõitsime uue autoga esimest korda - taolises situatsioonis on kõik pisut närvilised. Saime tänasel esimesel katsel teada, et Otil probleemid ja kartsime, et sama võib juhtuda ka meiega. Lootsin väga, et Ott jõuab finišisse, sest ta oli selle tõesti ära teeninud,» rääkis Ogier pressikonverentsil.

Ogier triumfeeris Monte Carlos viiendat korda, sealhulgas WRC sarjas on ta esimeseks tulnud neljal juhul. «Minu jaoks oli sel aastal palju uusi asju, aga üks jäi - oleme siin Monte Carlo ralli võitjatena! Ma ei tüdine sellest kunagi ära. Meie jaoks oli lõppenud ralli väljakutse, sest liitusin M-Spordiga vaid kuu aega tagasi ja olen uues autos saanud veeta vaid paar päeva,» lausus prantslane, kelle kodulinn Gap oli Monte Carlo ralli võistluskeskuseks.

M-Spordi tiimiboss Malcolm Wilson kiitis kõiki uue Ford Fiesta WRC-ga sõitnud piloote ja märkis, et Tänaku hulljulge sõit viimasel katsel avaldas talle sügavat muljet. «Oti kiirus viimase katse lõpus oli imeline. Vaadake viimaste kurvi videot - ta ei hoidnud midagi tagasi ja autost polnud tal sooja ega külma.»