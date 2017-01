Kangur tegi hooaja punktirekordi, aga viimasena jätkav Varese kaotas taas

Sassari pani oma paremuse maksma viimasel veerandajal, mis võideti 21:15. Kangur viskas 16 punkti, mis on Itaalia liigas tema hooaja punktirekord. Eestlane tabas kahepunktiviskeid lausa üheksast kaheksa, kolmeseid ta seekord ei üritanud. Lisaks jäi tema arvele kolm lauapalli.

Kangur oligi Varese resultatiivseim, 14 punkti viskas Dominique Johnson ja 10 punkti lisasid Christian Eyenga ja Aleksa Avramovitš. Sassari kasuks tõi Rok Stipcevic 21 punkti.

Sassari on 9 võidu ja 7 kaotusega tabelis viies, Varese on 16. ehk viimasel kohal ja neil on 4 võitu ja 12 kaotust. Sama saldo on ka Cremona Vanolil.