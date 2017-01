Rein Taaramäe: võiksin Tänakule Monte Carlos kinnisilmi kaarti lugeda

«Olen ärkvel juba enne «kukke ja koitu», sest Monte Carlo ralli on otsapidi Monacosse jõudnud. Kes veel ei tea, siis enamus rallist toimub sadu kilomeetreid Monacost eemal Prantsuse alpides. Vaid viimasel päeval tiirutatakse siin minu treeningteedel - mäest üles, mäest alla. Siin võiksin kaarti vist kinnisilmi lugeda, kuid ega silmad lahti seal kokpitis istuda ilmselt ei kannatakski,» kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel.

«Kohtasin mõni kuu tagasi Otti Oslo lennujaamas. Kõige lollakam asi rallisporti silmas pidades pidi olema varajane ärkamine ja minu uni kaduski müra tõttu juba enne kaheksat. Ilmselt rallimehed olid sunnitud ärkama juba kella viie-kuue ajal. Vaja ju oma keha tankida ja varakult garaaži ronida ning siis katsele vurada,» lisas rattaäss.

Taaramäe andis ka väikese ülevaate oma tegemistest. «Minu kalender hakkab juba oodatust varem. Soovisin tsipa varem võistlema hakata ja meeskond leidis selleks variandi Prantsusmaa võidusõidu Etoile de Besseges'i näol, mis toimub 1.-5. veebruaril. Viimati startisin sel tuuril 2012 ja tulin kolmandale kohale. Praeguse mineku kohta ei oska enne võistlema asumist midagi erilist öelda. Tagasilööke pole olnud ja kõik on sujunud. Teste on tehtud ja need on häid numbreid tootnud, kuid enne päris võidusõite on konditsiooni raske hinnata.»

«Besseges on muidu sprinteritele sobiv sõit, kus meie Jaan Kirsipuu ka aastatega 25-30 võitu koju toonud. Väike erand siiski on, sest viimane päev sõidetakse 12 km pikkune eraldistart, mille viimased 2,5 km on vastumäge ja see etapp mulle viimane kord poodiumikoha tõigi. Esimestel etappidel on tiimi ambitsioonid seotud Alexander Kristoffiga ja eks see sobib minulegi, sest kogu tuuri peamine eesmärk oleks istuda tiimiga aega kaotamata ja aidata Alexil mõni võit võtta. Kui kõik hästi läheb ja enne temposõitu veel konkurentsis olen, siis on tuuri kokkuvõtet silmas pidades hea tulemus vägagi võimalik,» oli Taaramäe optimistlik.