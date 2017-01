Video ja galerii: Inglismaa tippjalgpallur sai rängas kokkupõrkes koljuluumõra

Mason ja Cahill põrkasid peadpidi kokku 12. minutil, mil Chelseal oli kasutada nurgalöök. Kui Cahill pääses kokkupõrkest kergelt ja sai mängu jätkata, siis 25-aastase Masoni eest hoolitsesid mõlema klubi arstid väljakul ligi kümme minutit, enne kui ta kanderaamile tõsteti ja kiirabiautosse viidi. Mason toimetati kiirelt haiglasse – esmalt traumapunkti ja sealt kohe neurokirurgia osakonda.

«Püüdsin tsenderdusele pead vahele saada ja põrkasime peadpidi kokku,» kirjeldas Cahill olukorda pärast lõpuvilet. Mason ei näinud selja tagant lähenenud Cahilli ega osanud seetõttu kokkupõrkeks valmis olla. «Obadus oli väga tugev. Soovin Ryanile kõike head ja loodan siiralt, et tegu ei ole väga tõsise vigastusega,» lisas Cahill.

Chelsea peatreener Antonio Conte sõnas, et tundis poolajal lisaks Masoniga juhtunule ka Cahilli seisundi pärast muret. «Otsustasime siiski, et ta jätkab. Tegu oli väga halva õnnetusega,» sõnas Conte. Just Cahill oli mees, kes lõi kümmekond minutit enne kohtumise lõppu Chelsea teise värava ja kindlustas väljakuperemeestele 2:0 võidu.

Masoniga juhtunu tuletas valusalt meelde 2006. aasta oktoobris Stamford Bridge’il peaaegu samas väljaku punktis toimunu, kui Chelsea ja Readingu kohtumise 20. sekundil tabas külaliste ründaja Stephen Hunt põlvega pähe Chelsea väravavahti Petr Cechi. Ka selle kokkupõrke tulemuseks oli koljuluumõra, mille tõttu Cechile tehti Oxfordis neurokirurgia spetsialistide poolt kiire operatsioon, kus kaks koljutükki liigutati ajust eemale ja asendati metallplaatidega. Cech pidi pärast lõikust pidama kolmekuulise mängupausi ja kasutab tänase päevani väljakul ettevaatusabinõuna pehmendavat kiivrit.

Masoni ja Cahilli kokkupõrkest näeb videot siit.