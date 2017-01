Saatust trotsinud O'Sullivan haaras Mastersi rekordi enda nimele

Seejuures oli ta juba esimeses ringis hädas viirushaigusega ja väljalangemisest ühe löögi kaugusel, kuid vastane Liang Wenbo oskas uskumatul kombel mustal pallil eksida ning O’Sullivan vormistas otsustavas freimis edasipääsu. Poolfinaalis Marco Fu vastu lõhkus ta kogemata kii tipu, kuid ei lasknud end sellestki häirida ja võitis uue kiiga matši 6:4. «Ta on friik!» kuulutas seepeale BBC kommentaator John Parrott.

42-aastaselt esmakordselt suurturniiri finaali jõudnud Perry asus seal 4:1 juhtima, kuid eksis siis lihtsalt punasel, mis teinuks seisuks juba 5:1. O’Sullivan võitis seepeale seitse freimi järjest ja Perry lõpuspurt jäi hiljaks. 41-aastasele O’Sullivanile ulatati nii tšekk 200 000 naelale kui ka värskelt Paul Hunteri nime saanud võidukarikas. Turniiri kolmekordne võitja Hunter suri 2006. aastal vaid 27-aastaselt vähki.

Sel hooajal oli maailma edetabelis 13. kohal olev O’Sullivan kaotanud juba kolm finaali, ent kaitses nüüd mullust tiitlit. «Joe tegi suurepärase turniiri ja pidanuks mind finaalis võitma. Mul vedas,» tunnistas O’Sullivan pärast finaali BBC vahendusel. «Mõne rekordi enda nimele saamine on alati tore, aga näiteks MM-tiitlite oma on mul veel puudu,» viitas O’Sullivan eesmärgile, mille püüdmine läheb siiski raskeks – praegu on ta viiekordne maailmameister, rekord kuulub aga koguni 15 tiitliga Joe Davisele.

Küll aga on tal võimalik jahtida Hendry tipptulemust suurturniiride võitude arvetuses – šotlasel on tiitleid 18, O’Sullivanil pärast eilset esikohta vaid üks vähem. «Noorena oli mul hea meel, kui ühegi turniiri võitsin. See, et nüüd on mul Mastersi võite seitse, tähendab, et kuskil kõrgemal hoolitseb keegi minu eest,» lisas O’Sullivan.