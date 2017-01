Viru suusamaraton lükati lumepuudusel edasi

Maratoni korraldaja Evi Tormi sõnul hetkel uut kuupäeva välja ei hõigata. «Vaatame, kuidas meil see talv siin kulgeb. Loodan, et lumi siiski kõikide suusasõprade rõõmuks maha sajab ning saame 20. juubelihooaja tähistamisega alustada. Viru maratoni toimumisest anname kindlasti esimesel võimalusel teada nii Estoloppeti lehel, Facebookis kui ka meedia vahendusel,» sõnas Torm.

Alates sarja loomisest on toimunud 83 maratoni, lumepuudusel on ära jäetud kaksteist. Kõik seni toimunud mõõduvõtud on läbinud viis kanget meest – Ulvar Pavlov, Sulev Muru, Indrek Pak, Arvo Raja ja Kaarel Toss.

Etapid Estoloppet 2017 sarjas: