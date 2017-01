Südamliku žesti teinud tennisetäht sai liigutava tänukaardi

«Tahtsin kasutada võimalust ja tänada, et mind väljakul aitasite. Ühtlasi tahan vabandada nende kordade eest, mil te palli küsisite, aga ma ei märganud teile seda anda või ei näinudki teid,» kirjutas Giuliana nimeline tüdruk. «Mind oli tabanud viirus, millest ma polnud tol hetkel teadlik, aga mis tekitas uimasust ja peapööritust. Selle tõttu kannatasid ka mu nägemine ja kuulmine. Seega ei suutnud ma täita oma ülesandeid pallitüdrukuna sellisel kõrgel tasemel, nagu oodati.»

Neiu soovis lisaks Tsongale kõike head eesootavates mängudes ning kirjutas kaardile alla «Giuliana, AO pallitüdruk nr 180». Soovidest näib olevat kasu olnud, sest Tsonga on ka tänavusel turniiril jõudnud juba veerandfinaali, kus ta läheb vastamisi šveitslase Stanislas Wawrinkaga.

Thank you very much for your letter Giuliana !!! ✨ #Remember #AustOpen2016 pic.twitter.com/0dBNXGUFxP