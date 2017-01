Norra koondise uks löödi Northugi nina ees ootamatult kinni

«Petter ei ole sellise otsusega absoluutselt rahul, sest tahtis kindlasti sprindidistantsil võistleda,» rääkis väljaandele VG Northugi treener Stig Rune Kveen. Faluni MK-etapp on viimane jõuproov enne veebruari lõpus Lahtis peetavat MMi, kus Northugil on esikoht kaitsta nii sprindis kui ka maratonis. Samuti võitis ta kahe aasta eest Falunis toimunud MMil kulla nii 4x10 km teatesõidus kui ka sprinditeates.

Käesoleval hooajal osales Northug MK-sarjas viimati 3. detsembril, kui sai Lillehammeris 10 km distantsil 51. koha. Koondise peatreeneri Vidar Løfshusi sõnul ei olnud seekordne otsus lihtne, kuid tal on Falunis vaja selgeks teha, kes lõpuks MM-koondise nimekirja mahuvad. «Laupäeval läheb meilt sprinti sõitma ainult kuus meest. See tähendab, et lisaks Northugile ei pääse starti näiteks ka MK-sarja sprindiarvestuse liider Pål Golberg ja Ola Vigen Hattestad,» selgitas Løfshus.

Kveeni meelest on tegu aga lugupidamatusega. «Loomulikult oled pahane, kui oled alati olnud see mees, kes suudab endast olulisel hetkel parima anda, mitte lihtsalt võistlustele osalema minna. Petter on alati oma töö korralikult ära teinud, seda võiks arvestada,» torises Kveen.

Northug pole veel otsustanud, kas sõidab igaks juhuks siiski Faluni ja jääb lootma võimalusele varuvõistlejana rajale pääseda või treenib kodumaal edasi.