Rängas kokkupõrkes ülitõsise vigastuse saanud jalgpallur suudab taas rääkida

«Ryan on eilsest olukorrast rääkinud ning tal hoitakse haiglas jätkuvalt silma peal. Ryan ja tema perekond on ülimalt tänulikud suure toetuse eest,» kirjutas Hull City täna avaldatud pressiteates.

Masonil käisid haiglas külas ka temaga kokku põrganud Cahill ning Chelsea raudvara John Terry, kes veetsid aega Masoni perega. Pole veel selge, millal Manson haiglast koju peaks pääsema.

Mason ja Cahill põrkasid peadpidi kokku matši 12. minutil, mil Chelseal oli kasutada nurgalöök. Kui Cahill pääses kokkupõrkest kergelt ja sai mängu jätkata, siis 25-aastase Masoni eest hoolitsesid mõlema klubi arstid väljakul ligi kümme minutit, enne kui ta kanderaamile tõsteti ja kiirabiautosse viidi. Mason toimetati kiirelt haiglasse – esmalt traumapunkti ja sealt kohe neurokirurgia osakonda.

Football Soccer Britain - Chelsea v Hull City - Premier League - Stamford Bridge - 22/1/17 Hull City's Ryan Mason lies injured Reuters / Eddie Keogh Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. / EDDIE KEOGH/REUTERS