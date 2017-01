M-Spordi boss: kaotasin Ogier’ palkamisega paar aastat oma elust

M-Sport oli Monte Carlos lähedal kaksikvõidule, kuid Ott Tänaku viimase päeva mootoriprobleemid kukutasid ta kolmandaks. Ralli võitis kindlalt Sebastien Ogier, kuigi tegelikult domineeris kuni laupäevani rallit hoopiski Hyundail sõitev Thierry Neuville.

«Mitte miski ei hirmuta meid. Oleme ainukene meeskond, kes võitis kõigi kolme autoga katseid. See juba tähendab midagi,» lausus Wilson Autospordile. Ogier’ rallivõit näitas Wilsonile, et meeskond on ajanud asju õigesti. «See andis meile vajaliku enesekindluse. Kuid see on veel vaid algus,» hoiatas britt. «Peame tempot hoidma ning jätkuvalt arenema. Tahan, et oleksime samal positsioonil ka järgmisel hooajal.»

Ogier’ võit oli M-Spordi meeskonnale pärast 2012. aastat esimene. «Nii pikalt võiduta olemine oli raske. Oleme olnud konkurentsivõimelised, kuid me ei suutnud pikalt võita ning see tegi haiget. Monte Carlo võit oli tõeline kergendus. Pole kahtlustki, et kaotasin Sebastien Ogier’ M-Sporti meelitamisega paar eluaastat,» andis Wilson mõista, et läbirääkimised neljakordse maailmameistri palkamiseks olid pingelised.