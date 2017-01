Video: MMA-võitleja nokauteeris vastase brutaalse põlvelöögiga ning jättis mehe näole valusa armi

Daley on karjääri jooksul MMA-s pidanud 55 matši, millest on võitnud 39, kaotanud 14 ning viigistanud 2. Karjääri jooksul on ta nokauteerinud 29 vastast, kuid nädalavahetusel näidatud nokaut on mehe karjääri üks silmapaistvam.

Paul Daley def Brennan Ward via KO #Bellator170 pic.twitter.com/RSNxAZwJ0w — Fancy Combat (@FancyCombat) January 22, 2017

Paul Daley def Brennan Ward via KO #Bellator170 Multiple Angles pic.twitter.com/DYHhapR6yS — Fancy Combat (@FancyCombat) January 22, 2017