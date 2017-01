Kõrgushüppe olümpiavõitja 12-aastane poeg püstitas vägeva isikliku rekordi

Holm, kes tuli 2004. aasta Ateenas 236 sentimeetriga olümpiavõitjaks, hüppas ise samas eas kõigest 151 sentimeetrit. Melwin püstitas isikliku rekordi nädalavahetusel Rootsis peetud kergejõustikuvõistlustel, kus ta võistles kuni 13 aastaste poiste vanuseklassis. Teise koha saanud sportlast edestas ta koguni 56 sentimeetriga.

«Tal on kõrgushüppe peale annet. Ta on oma vanuse kohta väga pikk, 175 sentimeetrit, ning see tuleb talle kasuks. Rakse öelda, kas temast ka tippsportlane saab, aga eeldused on tal igatahes olemas,» lausus Holm. «Mina arenesin kõige rohkem kui sain 16 aasta vanuseks. Hüppasin 13-aastaselt 161 sentimeetrit, 14-aastaselt 183 sentimeetrit ning 16-aastaselt 209 sentimeetrit. Kui ta on ka 16-aastaselt minust parem, siis läheb asi juba põnevaks.»