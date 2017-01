Video: noorte jalgpallimatšil läks lapsevanemate seas veriseks kakluseks

Algselt verbaalsest solvamisest alguse saanud tüli muutus kiiresti inetuks, kui üks lapsevanematest teist peaga näkku lõi. Kuigi tribüünidel viibinud pealtvaatajad palusid meestel kaklus lõpetada, jagati teineteisele nii mõnigi hoop. Üks kaklejatest viidi haiglasse, kus opereeriti tema silma.

«Klubi mõistab, et Pablo Hernandezi staadionil on toimunud intsident, kuid sellel pole meie klubiga mitte mingisugust pistmist. Seda juhtunud ei seo jalgpalliga miski ning see ületas kõik normaalsuse piirid,» kirjutas kodumeeskond UD Telde oma kodulehel. Politseile on mõlema lapsevanema nimed teada ning nende suhtes algatati uurimine.

Videos alates 4.15.