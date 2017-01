Valentino Rossi: tahan Dakaril osaleda, aga tsikliga on see liiga ohtlik

Rossi on motoringraja MM-sarjas tiirelnud juba 16 aastat. Seitsme MM-tiitli kõrval on tal ette näidata ka 88 etapivõitu. 37-aastane itaallane ei soovi aga karjääri lõpetades võidusõidumaailmast täitsa välja astuda.

«Minu üks suur eesmärk on Dakari ralli, kuid see saab väga-väga raske olema. Pean selleks hästi valmistuma. Kindlasti sõidaksin autoga, sest mootorrattal on see liiga ohtlik,» lausus Rossi. Lisaks kavatseb ta keskenduda Le Mansi 24 tunni võidusõidule. «Selle teen esimesena ära, sest tunnen end ringrajal paremini. Kui motoringrajaga lõpetan, siis on mul aega see ära teha.»

Rossi on teada-tuntud mootorispordisõber, kes on kätt proovinud erinevates võiduajamistes. 2000. aastate keskel testis ta Ferrari vormel-1 autosid, samuti on ta kolmel aastal osalenud mõnel autoralli MM-etapil.