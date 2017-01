Pikaaegne vormeliboss Bernie Ecclestone taandati vormel-1 juhi kohalt

Alates 1970. aastatest vormelikarusselli vedanud Ecclestone’ilt võttis ametiposti üle Chase Carey. «Lahkusin töölt täna. See on nüüd ametlik. Mina ei juhi enam vormel-1 sarja. Carey võttis minult töö üle,» ütles 86-aastane britt Saksamaa väljaandele Auto Motor und Sport.

«Mulle pakuti aupresidendi kohta. Ma ei tea, mida see tiitel tähendabki,» jätkas Ecclestone ning lisas, et pole veel kindel, kas võtab aupresidendi koha vastu.

Ligikaudu 40 aastat vormel-1 sarja eesotsas olnud ärimees läheb igal juhul spordisõprade silmis ajalukku kui vastakate emotsioonide tekitaja ning F1-sarjaga seotud eksperdid on öelnud, et Ecclestone tõi endaga kaasa nii head kui halba. «Ta ehitas vormel-1 sarja üles kui äri ja brändi. Ta suutis seda seetõttu, et tal oli kindel visioon ja ta uskus, et suudab meeskonnad endaga kaasa tõmmata,» kiitis Ecclestone’i ettevõtlikkust endine sõitja David Coulthard.

«Enne teda polnud F1-sarjas mitte mingisugust korda või korralikke määruseid. Praegu on see väga karm ja reglementeeritud. Kui Bernie on millegi heaga hakkama saanud, siis on ta suutnud sarjas korra majja lüüa,» lisas omalt poolt The Observeri väljaande endine vormel-1 ajakirjanik Maurice Hamilton.