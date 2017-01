Käsipalli meistriliiga voor toob Serviti ja Viljandi lahingu

25.01. (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti - Viljandi HC (Postimees.ee otseülekanne)

Omavahelised mängud. 1. ring: 31:23; 2. ring: 26:25

Serviti jaoks on kolmapäevane kohtumine aasta esimene koduses meistriliigas, kuid hea emotsiooni sai meeskond nädalavahetusel, kui Balti liigas hangiti kaks võitu.

«Väga hea seis meil kindlasti pole. Puhkasime ja käisime aasta lõpus Hollandis turniiril,» sõnas Serviti loots Kalmer Musting. «Vorm on kindlasti alla keskmise, aga küll ta läheb mängudega paremaks. Balti liiga kohtumistes oli tehnilist praaki liiga palju. Kui tahame Viljandit võita, siis peame kindlasti paremini mängima.»

Kuigi Viljandi Balti liigas võidurõõmu ei maitsnud, jätsid peetud kohtumised peatreenerile Marko Koksile parema mulje, kui eelmisel nädalal meistriliigas saadud võit HC Tallase üle.

«Serviti vastu peame suutma kaitses mängida sama aktiivselt ja tugevalt nagu nädalavahetusel. Kui lasime sellistel meeskondadel nagu Minski SKA ja Zaporožje ZTR visata 25 ja 24 väravat, siis on meil ka Serviti vastu kindlasti võimalus,» rääkis Koks ja lisas, et kindlasti tuleb tema hoolealustel parandada rünnakufaasi, mida on talvepuhkuse järel veel vähem viimistletud.

24.01. (kell 19.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa - Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 37:24; 2. ring: 25:24

Liigatabelis kolmandat kohta hoidev Viimsi/Tööriistamarket alustas aastat kesise 34:26 võiduga Aruküla üle. «Kohtumine oli väga kõikuv. Heas vormis me kindlasti veel pole,» sõnas peatreener Ain Pinnonen eelmist vooru meenutades.

Pinnonen meenutas sedagi, et eelmises ringis näitas Tapa tema hoolealustele kõvasti hambaid ning vandus lõpuks vaid ühe väravaga alla. «Toonases mängus alahindasime vastast. Loodan, et seekord seda ei juhtu. Igas mängus tuleb kõigil mängijatel anda oma panus, et võit tuleks.»

Tapa peatreener Elmu Koppelmann avaldas lootust, et neil tekib seegi kord võimalus Viimsiga heidelda kui võrdne võrdsega. «Eelmise mänguga jään rahule,» meenutas Koppelmann kaheksaväravalist kaotust Kehrale. «Kartsin aasta esimesest mängust hullemat ning seda, et mängupaus on meie vormi rohkem alla viinud. Aga noored said hakkama. Eks meil klassivahe Kehraga selline olegi.»

24.01. (kell 20.20) Kuristiku Gümnaasium: HC Tallas - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Omavahelised mängud. 1. ring: 28:20; 2. ring: 33:26

Kehral on selja taga tihe mängugraafik, sest lisaks kohtumisele meistriliigas mängiti nädalavahetusel kaks Balti liiga kohtumist. Peatreener Indrek Lillsoo tundis rõõmu, et ükski mängija nädalavahetusel terviseprobleemide küüsi ei sattunud ning meeskond suutis aasta alguses korralikku mängupilti näidata.

«Balti liiga mängud olid teineteisega küllaltki sarnased. Võib-olla ise arvasin, et Minsk on pisut võidetavam, sest mitmed nende mängijad on MMil, aga tegelikult olid nad samal tasemel kui Ukraina meeskond,» sõnas Lillsoo.

Lillsoo lisas, et Tallase vastu minnakse täie tõsidusega. «Tallas hakkas eelmisel nädalal Viljandile kõvasti vastu ja kindlasti midagi kerget meil olema ei saa. Koosseisuga võib-olla pisut varieerime, aga läheme kindlasti võidu peale välja.»